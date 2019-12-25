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В Тосно произошло лобовое столкновение двух легковушек
Сегодня, 16:31
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В Тосно произошло лобовое столкновение двух легковушек

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Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

В Тосно 11 июня произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Спасатели деблокировали водителя, оба пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи. Также спасателями были отключены АКБ автомобилей.

Накануне во Всеволожском районе в ДТП погибла водитель Kia Seltos.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: лобовое столкновение, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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