В Тосно произошло лобовое столкновение двух легковушек

Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

В Тосно 11 июня произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Спасатели деблокировали водителя, оба пострадавших были переданы сотрудникам скорой помощи. Также спасателями были отключены АКБ автомобилей.

Накануне во Всеволожском районе в ДТП погибла водитель Kia Seltos.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО