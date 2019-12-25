Трамвай наехал на 87-летнюю женщину на улице Коллонтай

Проводится проверка по факту наезда трамвая на пешехода в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В 11:35 во вторник, 9 июля, у дома 24 по улице Коллонтай 26-летний водитель трамвая наехал на 87-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии пострадавшая получила травмы. В тяжелом состоянии она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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Фото: МВД
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