В Приморском районе водитель маршрутки прижал иномарку к обочине

Авария обошлась без пострадавших.

Поток ДТП в Петербурге не прекращается. Очередная авария с общественным транспортом произошла вечером во вторник в Приморском районе. Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы.

Со слов свидетелей, около перекрестка проспекта Королева и проспекта Сизова водитель маршрутного такси прижал к обочине иномарку "Шевроле". Во время аварии никто не пострадал, виновника установят сотрудники ГИБДД.

Ранее на Piter.TV: За сутки в Петербурге произошло более 600 ДТП.

Фото: ДТП и ЧП/ ВК