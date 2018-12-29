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В Приморском районе водитель маршрутки прижал иномарку к обочине
Сегодня, 8:45
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nastya960

В Приморском районе водитель маршрутки прижал иномарку к обочине

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Авария обошлась без пострадавших.

Поток ДТП в Петербурге не прекращается. Очередная авария с общественным транспортом произошла вечером во вторник в Приморском районе. Об аварии в социальных сетях сообщили очевидцы.

Со слов свидетелей, около перекрестка проспекта Королева и проспекта Сизова водитель маршрутного такси прижал к обочине иномарку "Шевроле". Во время аварии никто не пострадал, виновника установят сотрудники ГИБДД.

Ранее на Piter.TV: За сутки в Петербурге произошло более 600 ДТП.
Фото: ДТП и ЧП/ ВК

 

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Теги: авария в приморском районе, гибдд, дтп в приморском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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