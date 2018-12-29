За сутки в Петербурге произошло более 600 ДТП

На дороге был тонкий слой льда.

За сутки петербургские водители установили новый рекорд по количеству аварий, он составил 624 ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 января текущего года, тогда на улицах города произошло 577 аварий. Тогда в Петербурге был сильный снегопад, и водители не справлялись с управлением. На этот раз, напротив, дороги были покрыты тонким слоем льда.

Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

К слову, за эти же сутки в Ленобласти произошло 84 ДТП.

Видео: Piter.TV