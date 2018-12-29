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За сутки в Петербурге произошло более 600 ДТП

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На дороге был тонкий слой льда.

За сутки петербургские водители установили новый рекорд по количеству аварий, он составил 624 ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 января текущего года, тогда на улицах города произошло 577 аварий. Тогда в Петербурге был сильный снегопад, и водители не справлялись с управлением. На этот раз, напротив, дороги были покрыты тонким слоем льда.

Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

К слову, за эти же сутки в Ленобласти произошло 84 ДТП.

Видео: Piter.TV

 

 

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Теги: аварии в петербурге, гибдд, гололедица, лед на дорогах
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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