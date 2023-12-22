За подделку школьных тетрадей в Петербурге бизнесмены заплатят 12,5 млн рублей

Фигуранты "незаконно использовали объекты авторского исключительного права, вопреки воле и согласию правообладателя, на общую сумму более 22 млн рублей".

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двух мужчин, которые нелегально изготавливали школьные рабочие тетради. Об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, с 1 декабря 2017 года по 28 августа 2018-го генеральный директор ООО "Профпринт" и его подельник нашли в открытом доступе электронные макеты рабочих тетрадей и изготовили экземпляры по окружающему миру для 1 класса в двух частях и для 4 класса в двух частях, по английскому языку для 3, 5 и 6 классов, по математике для 1 класса в двух частях, прописей для 1 класса в четырех частях. Общее количество составило 85,3 тыс. произведений, которые принадлежат АО "Издательство "Просвещение". Так, фигуранты "незаконно использовали объекты авторского исключительного права, вопреки воле и согласию правообладателя, на общую сумму более 22 млн рублей".

Генеральный директор ООО "Профпринт" вину признал, подельник раскаялся, но не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года каждому, взыскал в солидарном порядке в пользу АО "Издательство "Просвещение" 12,5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суд удовлетворил иск "Студии 44" к СПбГУ на 35 млн рублей из-за кампуса в Пушкине.

Фото: Piter.TV