Суд удовлетворил иск "Студии 44" к СПбГУ на 35 млн рублей из–за кампуса в Пушкине

Площадь кампуса составляет более 430 тыс. м2, а объем инвестиций оценивается примерно в 100 млрд рублей.

В конце марта Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ООО "Архитектурное бюро "Студия 44"", совладельцем которого является бывший глава КГИОП Никита Явейн, к Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ). Причиной спора стал государственный контракт 2020 года на проектно-изыскательские работы по строительству нового комплекса вуза в Пушкинском районе за 459 млн рублей, пишет "Деловой Петербург".

Площадь кампуса составляет более 430 тыс. м2, а объем инвестиций оценивается примерно в 100 млрд рублей. Реализация проекта запланирована до 2030 года. Планируется строительство общежития, спортивного комплекса, конгресс-центра, гостиницы, университетской клиники, медицинского и торгового центров. Рядом с кампусом планируется размещение двух станций метро - "Царское Село" и "Университет".

Работы, выполненные студией, СПбГУ принял без замечаний, выплатив 75% от цены госконтракта. Остаток заказчик должен был перечислить в течение 15 дней после получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства. Однако, как указано в материалах дела, СПбГУ удержал 34,8 млн рублей неустойки. По версии вуза, нарушением стали получение положительных заключений экспертизы и передача экземпляров разработанной документации заказчику за пределами сроков исполнения госконтракта.

Архитекторы не согласились с таким подходом и в мае 2023 года обратились в арбитраж с иском на 34,8 млн рублей к СПбГУ, который был удовлетворен. 26 апреля арбитраж зарегистрировал апелляционную жалобу вуза.

Ранее суд признал неисторическим здание с колоннами на Таврической улице.

Фото: "Архитектурное бюро "Студия 44""