Пропускная способность зоны регистрации в Пулково выросла

К началу летнего сезона в терминале заработали дополнительные стойки для пассажиров без багажа.

В петербургском Пулково увеличилась пропускная способность зоны регистрации. К началу летнего сезона в терминале заработали дополнительные стойки для пассажиров без багажа, рассказали в пресс-службе аэропорта 6 мая.

Зарегистрироваться на рейс через стойки, находящиеся на третьем этаже, могут клиенты авиакомпаний "Победа", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines и S7 Airlines.

Количество стоек достигло 92. Это позволяет сократить время ожидания для пассажиров. Также отмечается, что путешественники без багажа могут регистрироваться на рейс онлайн и не печатать посадочный талон.

Ранее на Piter.TV: в аэропорту Пулково планируют провести капитальный ремонт парковки Р7 с увеличением количества мест на 120 машин – почти на 40%. После проведения работ площадь стоянки составит 9,5 тыс. "квадратов".

Фото: пресс-служба Пулково