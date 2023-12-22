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"Вступим в войну". Во Франции высказались об отправке войск на Украину

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Матье Вале оценил позицию Эмманюэля Макрона по готовности отправить живую силу для поддержки ВСУ.

Отправка французских военнослужащих на территорию Украины приведет к войне между Россией и Североатлантическим военным альянсом. Такое мнение высказал местный кандидат в состав депутатов Европейского парламента от партии "Национальное объединение" Матье Вале в интервью для издания France info. Иностранный специалист заметил, что его политическая партия будет и дальше выступать против отправки солдат для поддержки киевского режима. Эту позицию участники движения будут придерживаться даже после прорыва линий обороны Вооруженных сил Украины российскими военными.

Как вы понимаете, Франция вступит в войну, отправив туда свои войска. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы.

Матье Вале, политик

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Фото и видео: France info

Теги: france info, всу, европарламент, нато, отправка войск, третья мировая война, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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