Врачи Педиатрического университета прооперировали ребёнка весом 1600 граммов

У малыша был стеноз трахеи и пищевода.

Врачи Педиатрического университета прооперировали двух малышей из Северо-Кавказского федерального округа. Подробности сообщили в пресс-службе университета.

Кардиохирурги прооперировали недоношенного ребёнка весом 1600 граммов из Северной Осетии. У малыша был стеноз трахеи и пищевода. Новорождённый находился на искусственной вентиляции лёгких и получал питание через зонд. Причиной такой ситуации стал врожденный порок магистральных сосудов.

Ранее кардиохирурги прооперировали малыша из Чечни, у которого диагностировали гипоплазию левых отделов сердца – критический порок, требующий многоэтапного хирургического лечения.

Помимо этого, врачи борются и за жизнь полугодовалого малыша из Ставрополя, у которого диагностировали тяжёлую двустороннюю пневмонию. Для спасения ребёнка врачи Педиатрического университета вылетели в регион 15 декабря.

Под контролем врачей сейчас находится и ещё один ребёнок из Чечни, у которого диагностировали патологию, при которой у пациента имеются дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок и расщепление створок клапанов сердца. Когда ребёнку исполнится месяц, ему выполнят операцию.

Ранее врачи из СПбГУ пересадили ребёнку палец с ноги матери-донора.

Фото: Педиатрический университет