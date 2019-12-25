Врачи из СПбГУ пересадили ребёнку палец с ноги матери-донора

С помощью микрохирургических технологий специалисты соединили тонкие сосуды и нервы под микроскопом.

Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) провели сложнейшую операцию по пересадке пальца 11-летнему ребёнку. Донором выступила мать мальчика. Пациент пережил лейкоз и пересадку костного мозга: за счёт операции ему будет восстановлена функция кисти. Информацию о процедуре сообщили в пресс-службе вуза.

Острый лимфобластный лейкоз у ребёнка был обнаружен на ранних этапах его жизни. Для лечения мальчику был пересажен костный мозг от его матери, однако после пересадки возникли проблемы: донорский костный мозг начал атаковать клетки организма реципиента. Это привело к поражению кожи, суставов, слизистых оболочек, глаз и органов желудочно-кишечного тракта.

Медицинскому персоналу удалось достичь лейкемической ремиссии и прекратить отторжение. Тем не менее, кожа мальчика перегородилась рубцами, а пальцы рук фактически слились и оказались в состоянии согнутости и ограниченной подвижности. Несмотря на несколько последующих операций, большой палец пострадал от некроза на фоне сепсиса. Хирурги приняли решение удалить омертвевшие ткани большого пальца и пересадить кусочек кожи от матери. Данный подход выбран ввиду сходства иммунных систем матери и сына, что значительно уменьшило вероятность отторжения.

Трансплантированный участок успешно прижился. После этого врачи приступили к восстановлению большого пальца, который, в результате осложнений, перестал сгибаться и не доставал до других пальцев кисти. Хирурги пересадили часть второго пальца с ноги матери на руку ребёнка. С помощью микрохирургических технологий специалисты соединили тонкие сосуды и нервы под микроскопом. После операции палец полностью зажил и наладил свою функцию.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)