Врачи Педиатрического университета спасли жизнь пассажира на рейсе из Петербурга в Красноярск

Мужчина начал терять сознание.

Руководители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета спасли жизнь пассажира на рейсе Петербург — Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 7 декабря.

Мужчина начал терять сознание. На борту самолета оказались руководители Педиатрического университета во главе с ректором, главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым, летевшие транзитом через Красноярск в Тыву.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. В самолете имелась аптечка с нужными препаратами, был доступен медицинский кислород, который потребовался мужчине. Состояние пассажира удалось стабилизировать, и экипаж смог продолжить полет.

Возможно, для людей из группы риска, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, детей в аэропортах надо организовать медпункты в зоне вылета. Это позволило бы предупредить нештатные ситуации. Дмитрий Иванов, ректор СПбГПМУ, главный неонатолог Минздрава России

Отметим, что этот случай – не первый. К примеру, в сентябре 2022 года ректор и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев спас пассажирку во время полета Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. 17 февраля того же года доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования Ирина Кузнецова помогла попутчице на том же рейсе из Петербурга в Красноярск.

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии Дня матери в Педиатрическом университете Петербурга родилась тройня.

Фото: Piter.TV