В преддверии Дня матери в Педиатрическом университете Петербурга родилась тройня

Дети появились на свет с интервалом в 2-3 минуты.

Накануне Дня матери, 22 ноября, в СПбГПМУ появилась на свет тройня – две девочки и мальчик. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу университета.

Вес мальчика составляет 2 кг, а девочек – 1,6 кг. Имена детям пока не придумали.

Младенцы дышат самостоятельно, но пока нуждаются в наблюдении специалистов. Сейчас тройняшки находятся в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста. Пресс-служба СПбГПМУ

Срок беременности у матери новорожденных был чуть более 34 недель. Дети появились на свет с интервалом в 2-3 минуты. Сейчас они находятся под дополнительным вниманием врачей и медсестер, однако в ближайшем будущем семья воссоединится.

В Перинатальной клинике вуза в 2023 году родились трое тройняшек и 20 пар двойняшек.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета выходили ребенка, который при рождении весил 650 г. Сейчас мальчику 4 месяца. После нейрохирургического вмешательства, трех месяцев в отделении реанимации и особого наблюдения он весит уже 3996 г.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет