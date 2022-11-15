  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ребенка весом 650 граммов выходили врачи Педиатрического университета Петербурга
Сегодня, 11:19
94
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ребенка весом 650 граммов выходили врачи Педиатрического университета Петербурга

0 0

Сейчас мальчику 4 месяца.

Врачи СПбГПМУ выходили ребенка, который при рождении весил 650 г. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 17 ноября.

Он был такой маленький, размером с ладошку. Но я увидел его, и на душе стало хорошо. Это мой сын! Было несколько очень тяжелых месяцев, но я верил в лучшее.

Денис Фатхулов, отец мальчика

По словам матери ребенка, специалисты Педиатрического университета "деликатно с ней разговаривали и уверяли, что все будет хорошо".

Это результат командной работы.  На сегодняшний день у мальчика все еще маленький вес, но это из-за того, что малыш отважно боролся за жизнь. Конечно же, нужно дальнейшее наблюдение, более частые осмотры и посещение узких специалистов.

Анна Фоменко, врач-неонатолог

Сейчас мальчику 4 месяца. После нейрохирургического вмешательства, трех месяцев в отделении реанимации и особого наблюдения он весит уже 3996 г.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета удалили пулю из ладони 10-летнего пациента.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет

Теги: новорожденный, петербургский педиатрический медицинский университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии