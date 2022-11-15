Ребенка весом 650 граммов выходили врачи Педиатрического университета Петербурга

Сейчас мальчику 4 месяца.

Врачи СПбГПМУ выходили ребенка, который при рождении весил 650 г. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 17 ноября.

Он был такой маленький, размером с ладошку. Но я увидел его, и на душе стало хорошо. Это мой сын! Было несколько очень тяжелых месяцев, но я верил в лучшее. Денис Фатхулов, отец мальчика

По словам матери ребенка, специалисты Педиатрического университета "деликатно с ней разговаривали и уверяли, что все будет хорошо".

Это результат командной работы. На сегодняшний день у мальчика все еще маленький вес, но это из-за того, что малыш отважно боролся за жизнь. Конечно же, нужно дальнейшее наблюдение, более частые осмотры и посещение узких специалистов. Анна Фоменко, врач-неонатолог

Сейчас мальчику 4 месяца. После нейрохирургического вмешательства, трех месяцев в отделении реанимации и особого наблюдения он весит уже 3996 г.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета удалили пулю из ладони 10-летнего пациента.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет