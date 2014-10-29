Врачи Педиатрического университета удалили пулю из ладони 10-летнего пациента

Врачи Педиатрического университета удалили пульку из ладони десятилетнего пациента. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.
Мальчика госпитализировали в клинику вуза 1 октября. Ребёнок пострадал из-за неосторожного обращения с пневматическим пистолетом: он нечаянно выстрелил себе в руку.
Инцидент произошёл на даче в Денисово. Медики диагностировали у ребёнка пневмострельную рану левой кисти. Пациенту выполнили хирургическую обработку раны, удалили инородное тело и наложили швы.
Состояние мальчика сейчас стабильное. Он находится в стационаре, получает необходимую терапию.
Ранее врачи Педиатрического университета восстановили палец пятилетнем мальчику, пострадавшему в ТЦ.
Фото: pxhere
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