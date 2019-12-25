Врачи Педиатрического университета восстановили палец пятилетнем мальчику, пострадавшему в ТЦ

Врачи делают всё возможное, чтобы повреждённый фрагмент пальца благополучно прирос окружающим тканям.

Врачи Педиатрического университета восстановили палец пятилетнем мальчику, пострадавшему в торговом центре на Пулковском шоссе.

Мальчика доставили в СПбГПМУ 10 сентября. У ребёнка была травматическая ампутация сегмента фаланги указательного пальца левой руки. Травму он получил в строительном магазине на Пулковском шоссе: мальчик засунул руку в дверной проём женского туалета, в этот момент одна из посетительниц резко закрыла дверь.

Сегмент фаланги был фактически отчленён, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора. Антон Волков, детский микрохирург

Врачи делают всё возможное, чтобы повреждённый фрагмент пальца благополучно прирос окружающим тканям.

Ранее петербургские врачи прооперировали двухлетнего мальчика, который засунул руку в мясорубку.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)