Петербургские врачи прооперировали двухлетнего мальчика, который засунул руку в мясорубку

Чтобы извлечь руку ребёнка из механизма, понадобилась помощь сотрудников МЧС.

Врачи Педиатрического университета прооперировали двухлетнего ребёнка из Псковской области, рука которого попала в электромясорубку. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Двухлетний мальчик получил тяжелейшую травму вечером 3 сентября. Чтобы извлечь руку ребёнка из механизма, понадобилась помощь сотрудников МЧС. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу региона. Оценив характер повреждений, псковские хирурги незамедлительно обратились к коллегам из Северной столицы.

Ребёнка доставили в клинику вуза в 4:15 утра – сразу в операционную, минуя приёмный покой. Малыша осмотрел дежурный микрохирург Антон Волков.

Повреждена была вся кисть, раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Фактически имела место ампутация – кисть держалась на нескольких связках. Нашей задачей было сохранить жизнеспособные ткани, восстановить анатомию конечности и кровообращение. Антон Волков, микрохирург

Медики выполнили металлоостеозинтез, чтобы собрать осколки костей. Ребёнку также потребовалась аутовенозная пластика: размозженный участок локтевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Медики отметили, что после этого пальцы ребёнка стали понемногу розоветь. Операция шла более пяти часов.

Делать прогноз преждевременно, мы не знаем, какие ткани выживут, на клеточном уровне мы не можем отследить их состояние. Юрий Махин, заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета

Сейчас мальчик находится в отделении реанимации и получает необходимую терапию.

Ранее в Педиатрическом университете спасли руку 12-летней девочке.

Фото: unsplash