В Педиатрическом университете спасли руку 12-летней девочке

Врачи Педиатрического университета смогли спасти руку девочке, которая случайно порезалась осколками стекла межкомнатной двери.

После нескольких часов операции, врачи Педиатрического университета смогли спасти руку 12-летней девочке. Пациентка пострадала дома, порезавшись осколками стекла межкомнатной двери. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Девочка была доставлена в стационар с перерезанной лучевой артерией и двумя поврежденными сухожилиями, которые отвечают за сгибание кисти. Благодаря мастерству микрохирургов, удалось сохранить функции правой руки пациентки.

Промедление с госпитализацией в стационар Педиатрического университета грозило потерей функции правой руки пациентки. Главный врач клиники вуза Виталий Резник напомнил, что в СПбГПМУ работает единственное на Северо-Западе детское микрохирургическое отделение, которое круглосуточно принимает пациентов, нуждающихся в специализированной помощи.

Бригада отделения микрохирургии Педиатрического университета, под руководством детского хирурга Антона Волкова, провела операцию. Микрухирги восстановили лучевую артерию и сшили поврежденные сухожилия. Спасение руки пациентки стало возможным благодаря высокому уровню мастерства врачей и современному оборудованию клиники.

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Фото: Piter.TV