Петербургские врачи достали из легких женщины зубной протез

Женщина в возрасте 60 лет пережила невероятное приключение, которое потребовало мгновенной реакции медицинских специалистов.

На протяжении нескольких месяцев петербурженка испытывала неприятные ощущения в области правой груди. Но когда ее состояние резко ухудшилось, она не стала ждать и мгновенно вызвала скорую помощь. Жизненно важное решение, которое, как оказалось, спасло ей жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Пациентку доставили в центр экстренной медицины НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, где команда специалистов незамедлительно начала диагностику. Рентген и компьютерная томография позволили определить источник проблемы: в бронхе справа находилось инородное тело.

Около года назад женщина вдохнула часть своего зубного протеза во сне, и, даже не подозревая об этом, потеряла его. Этот небольшой предмет медленно, но верно причинил ей серьезные неприятности. В течение года он вызвал гнойное воспаление плевральной полости и даже образование свища, через который инфекция распространилась из легкого в плевральную полость.

Дежурный хирург центра экстренной медицины провел срочное дренирование плевральной полости, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Однако операция по удалению инородного тела из бронхов требовала специализированного вмешательства.

С операцией успешно справился к. м. н., заведующий эндоскопическим отделением отдела неотложной хирургии НИИ, Сафоев Муса Искандерович. После успешного вмешательства из бронхов был извлечен зубной протез длиной около 1,5 см.

Ранее сообщалось, что в Петербурге увеличилось количество жертв от укусов диких животных.

Фото: НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе