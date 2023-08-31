В Петербурге увеличилось количество жертв от укусов диких животных

Педиатрический институт бьет тревогу: увеличилось количество случаев укусов животных среди детей.

Педиатрический институт за последний год зафиксировал увеличение числа пациентов, ставших жертвами укусов животных. В основном это связано с нападениями лисиц, белок, обезьян и собак на детей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Эти случаи вызывают беспокойство у медицинского сообщества, так как среди главных опасностей, которые несут укусы неизвестных животных, выделяется риск передачи бешенства.

Профессор Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета, отмечает, что бешенство является основной угрозой, исходящей от укусов животных.

Это заболевание может передаваться через укусы и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Недавно в клинику института был доставлен мальчик, на которого напала белка.

Специалисты отмечают, что определить, было ли животное бешеным, можно только после проведения соответствующих исследований. Однако зачастую удается не поймать животное для тестирования.

Врачи и эксперты призывают родителей и взрослых быть бдительными и следить за безопасностью детей, особенно когда они находятся на улице или вблизи дикой природы.

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