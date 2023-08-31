Петербуржцы не хотят вакцинироваться от коронавируса

Среди петербуржцев был проведен опрос, в ходе которого стало ясно – горожане не хотят вакцинироваться. А те, кто все-таки решил сделать прививку, выбирают определенную вакцину.

С приближением осени в Петербурге наблюдается увеличение случаев респираторных вирусов, включая COVID-19. Однако, согласно проведенному опросу "Петербургского дневника" и "Единой карты петербуржца", многие горожане не хотят вакцинироваться, несмотря на активные призывы.

Около 63% респондентов сообщили, что они до сих пор не привились от COVID-19. В то время как 15% опрошенных признались, что они не только не делали вакцину, но и не переболели коронавирусом. Тем временем, лишь 22% жителей города подтвердили, что они либо прошли вакцинацию, либо перенесли болезнь в течение последних шести месяцев.

Доля горожан, готовых повторно вакцинироваться против COVID-19, составляет 17% респондентов, в то время как остальные 83% выразили свое нежелание делать это.

Что касается предпочтений вакцин, жители Петербурга отдают предпочтение вакцине "Спутник Лайт". Этот препарат выбрали 66% респондентов.

Ранее сообщалось, что коронавирусные ограничения будут актуальны в Петербурге до конца 2023 года.

Фото: Piter.TV

