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На Пулковском шоссе 5-летнему мальчику прищемило руку дверью и ампутировало палец
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе 5-летнему мальчику прищемило руку дверью и ампутировало палец

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С неполной травматической ампутацией 2 пальца левой кисти мальчик был госпитализирован в Педиатрический университет.

В Петербурге в магазине пятилетнему ребёнку прищемило руку и оторвало палец. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 10 сентября в полицию обратился петербуржец. Он сообщил, что в магазине OBI на Пулковском шоссе неизвестная женщина прищемила дверью туалета палец левой руки его 5-летнему сыну, и ему оторвало палец.

Мальчик бригадой скорой помощи с неполной травматической ампутацией 2 пальца левой кисти, в состоянии средней тяжести был госпитализирован в Педиатрический университет.

Ранее в ТЦ "Вант" на проспекте Обуховской обороны произошла драка со смертельным исходом.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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