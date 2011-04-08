На Пулковском шоссе 5-летнему мальчику прищемило руку дверью и ампутировало палец

С неполной травматической ампутацией 2 пальца левой кисти мальчик был госпитализирован в Педиатрический университет.

В Петербурге в магазине пятилетнему ребёнку прищемило руку и оторвало палец. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Вечером 10 сентября в полицию обратился петербуржец. Он сообщил, что в магазине OBI на Пулковском шоссе неизвестная женщина прищемила дверью туалета палец левой руки его 5-летнему сыну, и ему оторвало палец.

Мальчик бригадой скорой помощи с неполной травматической ампутацией 2 пальца левой кисти, в состоянии средней тяжести был госпитализирован в Педиатрический университет.

Ранее в ТЦ "Вант" на проспекте Обуховской обороны произошла драка со смертельным исходом.

Фото: Piter.tv