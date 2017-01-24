В ТЦ "Вант" на проспекте Обуховской обороны произошла драка со смертельным исходом

В отношении 41-летнего К. составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В пятницу, 8 сентября, в ТЦ "Вант" на проспекте Обуховской обороны, 112, произошла драка, в результате которой погиб один из ее участников. Детали происшествия стали известны Piter.TV.

Электрик ООО "Парос" сообщил в полицию об обнаружении тела. "По горячим следам" был задержан его 41-летний коллега. Мужчина после совместного распития спиртных напитков из-за возникшей ссоры ударил кулаком по голове 49-летнего сотрудника того же ООО "Парос". Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

У обвиняемого изъяты нож, следы пальцев рук и обуви. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В отношении 41-летнего К. составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Он помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Фото: Piter.TV