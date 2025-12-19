Петарда взорвалась в руках у шестилетнего ребенка на Московском шоссе

Мальчика направили в профильное микрохирургическое отделение, где сосудистые хирурги провели сложную операцию по восстановлению тканей.

Примерно в 00:30, сразу после традиционных новогодних залпов, во дворе жилого дома на Московском шоссе произошел несчастный случай: у шестилетнего мальчика взорвался фейерверк прямо в руках. Ребенка срочно госпитализировали в Клинику Санкт-Петербургского Государственного Педиатрического Медицинского Университета, о чём сообщила пресс-служба учреждения.

В приёмном покое хирурги обследовали пациента и поставили диагноз "рваная рана левой руки". Мальчика направили в профильное микрохирургическое отделение, где сосудистые хирурги провели сложную операцию по восстановлению тканей. Были проведены обработка открытой раны, восстановление повреждений костей путём установки металлоконструкций.

Главная сложность операции состояла в серьёзных поражениях сухожилий и нервных волокон, контролирующих подвижность пальцев. Тем не менее, медицинская бригада уверена, что реабилитационные процедуры позволят восстановить утраченные функции руки.

Клиника функционирует в особом режиме, принимая большое количество пациентов с различными видами травм, полученных в быту и на улице в праздничные дни.

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет