Врачи Педиатрического университета спасли жизнь подростку после тяжелейшего ДТП в Песочном

Пациенту с расслоением аорты и множественными травмами провели экстренную эндоваскулярную операцию.

В клинике Педиатрического университета успешно завершилась операция по спасению 16-летнего подростка из поселка Песочный, получившего несовместимые с жизнью травмы в ДТП, которое произошло 2 ноября. Как сообщил ректор вуза профессор Дмитрий Иванов, вечером 4 ноября завершились экстренные хирургические вмешательства, позволившие устранить угрозу жизни пациента.

По словам ректора, в результате столкновения питбайка с автомобилем водитель мотоцикла перелетел через машину примерно на четыре метра, получив двойной удар — при соприкосновении с автомобилем и при падении. У подростка диагностировали комплекс критических повреждений: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, расслоение дуги аорты с формированием аневризмы, гемопневмоторакс, ушибы сердца, почек и легких, перелом костей таза со смещением.

Ключевую роль в спасении пациента сыграла своевременная диагностика травматической диссекции аорты при компьютерной томографии в больнице имени Раухфуса.

Благодаря хорошо налаженной системе взаимодействия между медицинскими учреждениями была немедленно запрошена экстренная телемедицинская консультация со специалистами нашей клиники. Пресс-служба Педиатрического университета

Напомним, 2 ноября подростки на питбайке чуть не разбились насмерть под Петербургом. Одного из них доставили в отделение реанимации, где уже была собрана мультидисциплинарная команда специалистов. После экстренного обследования пациенту провели эндоваскулярную операцию по установке стента в дугу аорты, что позволило укрепить стенку сосуда и предотвратить разрыв, а также выполнили коррекцию переломов таза. Состояние пациента остается тяжелым, за его жизненными показателями продолжается круглосуточное наблюдение.

