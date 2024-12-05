Бросившего собаку в стену на улице Маршала Говорова арестовали на 15 суток

Кировский районный суд признал мужчину виновным в хулиганстве после инцидента, вызвавшего резонанс в соцсетях.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о жестоком обращении с животным в жилом доме на улице Маршала Говорова. Как сообщает пресс-служба Объединенных судов города, агрессивный сосед признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и приговорен к 15 суткам административного ареста.

Суд установил, что 1 ноября около 19:30 у парадной №1 дома 8 по улице Маршала Говорова Сухоруков выражался нецензурной бранью, а затем, зайдя в подъезд, выхватил поводок у 16-летней хозяйки собаки и швырнул животное о стену, причинив ему повреждения. Подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил, что собака гавкнула, что вызвало у него раздражение, и он подкинул ее в воздух.

Напомним, инцидент, попавший на видео и активно распространившийся в Telegram-каналах, получил широкую общественную . Как ранее сообщалось, родители пострадавшей подростки подали заявление в полицию. В суде обвиняемый выразил сожаление о случившемся и пояснил, что обычно так себя не ведет, а его действия были вызваны чрезмерным употреблением алкоголя. Решение суда вступило в законную силу.

Фото: Piter.TV