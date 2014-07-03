Суд вынес приговор в отношении петербурженки за тяжелое ДТП с мотоциклистом

Автовладелица не признала свою вину.

В Кировском районном суде Петербурга вынесли решение по делу местной жительницы, ставшей причиной серьезного ДТП с мотоциклом в октябре 2022 года. Как информирует Объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел 2 октября 2022 года около 18:00 на улице Маршала Говорова.

В ходе судебного процесса было установлено, что женщине за рулем Volkswagen Polo не удалось уступить дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался на скорости около 120 км/ч, при выполнении левого поворота. В результате происшествия мотоциклист был госпитализирован в критическом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Автовладелица не признала свою вину, утверждая, что убедилась в безопасности перед началом маневра. Она отметила, что на пешеходном переходе увидела быстро движущийся мотоцикл, начала тормозить и столкновение произошло, после чего сработали подушки безопасности. Вскоре она вышла из автомобиля, увидела пострадавшего и вызвала экстренные службы.

Тем не менее, суд признал ее виновной, назначив 1,5 года ограничения свободы и лишение водительских прав на два года, а также обязал выплатить 800 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец похитил бывшую девушку, чтобы понять причину их расставания.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)