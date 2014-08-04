У гражданина РФ и Австралии конфисковали 4 пары Rolex за 8,8 млн рублей в Петербурге

Мужчина пытался пройти через "зеленый" коридор, тогда как должен был воспользоваться "красным". Во время досмотра он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику, что привело к вызову полиции.

Cуд в Петербурге принял решение о конфискации четырех пар часов Rolex у гражданина Австралии и России Рейнольда Озолина, который попытался ввезти их в Россию без надлежащего декларирования. Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 16.2 КоАП РФ ("Неде-кларирование либо недостоверное декларирование товаров"), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным дела, Озолин прибыл в аэропорт Пулково 4 сентября 2023 года. У него при себе находились четыре пары новых часов общей стоимостью 8,8 миллионов рублей. Во время таможенного контроля сотрудники приняли решение провести дополнительный осмотр, в результате которого обнаружились дорогостоящие аксессуары. Озолин пытался пройти через "зеленый" коридор, тогда как должен был воспользоваться "красным". Во время досмотра он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику, что привело к вызову полиции.

На судебном процессе интересы Озолина представлял адвокат, поскольку сам он проживает вне территории России последние 35 лет. Адвокат пояснил, что его клиент не был знаком с российским законодательством и полагал, что "красный" коридор предназначен исключительно для перевозки запрещенных товаров, считая часы обычным аксессуаром. Несмотря на признание вины, Озолину не удалось избежать наказания.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)