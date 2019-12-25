Петербургский следователь провел обыск ради украденного кота по кличке Барбосса

Ситуация разрешилась благополучно: обыск прошёл успешно, и Барбосса вернули владельцу.

Следователь направил в Выборгский районный суд ходатайство о разрешении провести обыск в квартире в связи с расследованием дела о краже. По данным руководителя Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, дело касается пропавшего кота породы мейн-кун черно-мраморной окраски по имени Барбосса, который был украден. Эта информация была опубликована в её Telegram-канале.

Суд поддержал просьбу следователя, признав, что есть веские основания считать, что животное может находиться именно в этой квартире.

Ситуация разрешилась благополучно: обыск прошёл успешно, и Барбосса вернули владельцу, добавила Дарья Лебедева.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка отсудила 130 тыс. рублей компенсаций за подключение к кабельному ТВ без ее согласия. Истица заявила, что с сентября 2017 года ей выставлялись счета за кабельное телевидение, хотя она им не пользовалась и не имела соответствующего оборудования. После обращения 11 марта 2021 года с просьбой прекратить начисления, она не получила никакого ответа.

Фото: Unsplash (Kanashi) (носит иллюстративный характер)