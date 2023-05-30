Петербурженка отсудила 130 тыс. рублей компенсаций за подключение к кабельному ТВ без ее согласия

Конституционный суд указал, что включение оплаты за дополнительные услуги возможно лишь при согласии потребителя.

Жительница Петербурга добилась победы в суде над управляющей компанией и провайдером услуг связи, подав иск о защите прав потребителей. Об этом рассказала Дарья Лебедева, глава Объединённой пресс-службы судов города.

Истица заявила, что с сентября 2017 года ей выставлялись счета за кабельное телевидение, хотя она им не пользовалась и не имела соответствующего оборудования. После обращения 11 марта 2021 года с просьбой прекратить начисления, она не получила никакого ответа. Первоначальное решение суда первой инстанции было отклонено, это подтвердили апелляционный и кассационный суды. Однако 29 августа 2024 года истица вновь обратилась в суд, потребовав пересмотра дела на основе нового постановления Конституционного суда РФ о защите прав потребителей.

Суд установил, что, несмотря на договор между управляющей компанией и оператором связи, отсутствует подтверждение согласия женщины на предоставление услуг кабельного телевидения. Конституционный суд указал, что включение оплаты за дополнительные услуги возможно лишь при согласии потребителя.

Калининский районный суд признал отсутствие доказательств добровольного получения и использования услуг женщиной и обязал управляющую компанию выплатить 10 000 рублей в счёт возмещения судебных издержек, 7 200 рублей за неправомерно начисленные платежи за кабельное ТВ, неустойку в сумме 93 888 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф в размере 61 779 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец потребовал взыскать с США 95 тыс. долларов.

Фото: Piter.TV