Петербуржец потребовал взыскать с США 95 тыс. долларов

Из-за задержки продления визы бизнес мужчины обанкротился.

Петербуржец попросил взыскать с США 95 тыс. долларов или более 8,5 млн рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Истец в 2016 году открыл в штате Джорджия транспортную компанию. Мужчина подал все необходимые уведомления, открыл счета, получил визу со сроком действия до июля 2017 года. На счет компании он перевел 95 тыс. долларов. Так, 3 года организация истца дважды подавала петиции на продление действия рабочей визы и дважды получала одобрение. В 2019 году ее задержали на 1 год, бизнес к тому моменту обанкротился.

Если вред не будет компенсирован, то совершенные США действия останутся безнаказанными, что подрывает веру в справедливость, законность, неотвратимость наказания, нарушает право истца на эффективную защиту. Истец

Материалы дела передали судье Петербургского городского суда.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина подал в суд на МФЦ из-за дискриминации в Петербурге.

Фото: Piter.TV