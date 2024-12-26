Иностранец подал в суд на МФЦ из-за дискриминации в Петербурге

Мужчине не согласовали летний отпуск.

В Петербурге иностранный сотрудник подал в суд на МФЦ. Он попросил установить факт дискриминации при утверждении графиков отпусков на текущий год и отменить приказ. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По словам мужчины, они состоят в трудовых отношениях с ответчиком с 2015 года. В декабре прошлого года директор МФЦ утвердил график отпусков, по которому истцу согласовали отпуск с 10 ноября на 28 дней. При этом с 2016 по 2024 годы он разбивал отпуск по 14 дней, одна часть приходилась на лето. Это истец связал с жалобами на занижение оплаты его труда.

Помимо этого, иностранец указал, что он является единственным работником сектора МФЦ Выборгского района с азиатской внешностью, единственный, кто исповедует ислам, соблюдает религиозный обряд и идет в отпуск зимой.

Истец не согласен, что отпуск зимой – это производственная необходимость, считает, что имеет место "ярко выраженная дискриминация в трудовой сфере". Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Моральный вред был оценен в 1 млн рублей. К производству иск пока не приняли.

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