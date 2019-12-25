В Петергофе внезапно умерла маленькая девочка

Известно, что у ребенка с рождения была проксимальная тахикардия.

В Петродворцовом районе умерла пятимесячная малышка. Девочка скончалась в Петергофе на улице Володи Дубинина.

По информации Piter.tv, ребенку стало плохо в детской кроватке, когда 32-летняя мать вышла в ванную комнату. Женщина услышала плачь девочки и подошла к дочери. Оценив состояние малышки, жительница Петергофа вызвала скорую помощь и оказала младенцу доврачебную помощь.

По вызову приехала скорая помощь. Девочка скончалась по неизвестной причине. Труп направили в морг.

Известно, что у ребенка с рождения была проксимальная тахикардия.

Добавим, что малышка жила с мамой, бабушкой и старшей сестрой. Семья характеризуется соседями как благополучная.

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Фото: Pxhere