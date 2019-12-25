В Шушарах 15-летняя девушка обвинила знакомого в сексуальном насилии

В Шушарах 15-летняя школьница обвинила 18-летнего малознакомого в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что его дочь была в квартире у подруги. После распития алкоголя 18-летний К. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый задержан, после опроса отпущен под обязательство о явке.
Ранее на Piter.tv: Сотрудник ФСИН из Петербурга принудил третьеклассницу к съемке интимного видео.
Фото: Piter.TV
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