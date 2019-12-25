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В квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца
Сегодня, 15:06
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В квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца

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Внешних признаков смерти у ребенка не обнаружили.

В Металлострое скончалась двухмесячная девочка. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с родителями, на улице Богайчука. 

По информации Piter.tv, тело направили в морг для установления причины смерти. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Родителями девочки являются мигранты из Таджикистана. Подробности случившеujcz уточняются.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали злоумышленников, которые отняли у студента рюкзак с пирожками.

Фото: Piter.tv

Теги: грудной ребенок, мигранты, полиция, труп младенца, улица богайчука, умерла девочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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