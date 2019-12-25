В квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца

Внешних признаков смерти у ребенка не обнаружили.

В Металлострое скончалась двухмесячная девочка. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с родителями, на улице Богайчука.

По информации Piter.tv, тело направили в морг для установления причины смерти. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Родителями девочки являются мигранты из Таджикистана. Подробности случившеujcz уточняются.

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Фото: Piter.tv