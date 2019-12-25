В квартире мигрантов на улице Богайчука нашли труп младенца

В Металлострое скончалась двухмесячная девочка. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с родителями, на улице Богайчука.
По информации Piter.tv, тело направили в морг для установления причины смерти. Признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Родителями девочки являются мигранты из Таджикистана. Подробности случившеujcz уточняются.
Ранее на Piter.tv: полицейские задержали злоумышленников, которые отняли у студента рюкзак с пирожками.
Фото: Piter.tv
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