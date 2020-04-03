Полицейские задержали злоумышленников, которые отняли у студента рюкзак с пирожками

По факту дерзкого нападения на студента с булочками в портфеле возбудили уголовное дело.

В Пушкинском районе стражи порядка задержали молодых людей, которые подозреваются в нападении на студента ЛГУ им. Пушкина. Напомним, во вторник, 26 апреля, на Детскосельской улице на юношу набросились с газовым баллончиком хулиганы и отняли у него портфель с пирожками и паспортом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня, 30 апреля.

Полицейским удалось выйти на "след" сытых воришек. Их уже доставили в участок. Отметим, что ущерб составил 1000 рублей. По факту дерзкого нападения на студента с булочками в рюкзаке возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какое наказание получили молодые люди, повредившие инсталляцию Zamestim.

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