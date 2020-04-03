Стало известно, какое наказание получили молодые люди, повредившие инсталляцию Zamestim

Известно, что участниками инцидента стали два парня и их 22-летние подруги.

В центре Петербурга правоохранители задержали молодых людей, которые подозреваются в повреждении современной инсталляции Zamestim. На товарищей, которые в ночь на 29 апреля находились в состоянии алкогольного опьянения и устроили дебош, составили административные протоколы.

Известно, что участниками инцидента стали два молодых человека и их 22-летние подруги. Компанию доставили в отдел полиции. C ними провели беседу.

Ранее на Piter.tv: что инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований. В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти