Инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований на Малой Конюшенной

В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом.

Заявка на согласование размещение арт-объекта ZAMESTIM не поступала в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Объект расположен на Малой Конюшенной улице.

В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом.

Напомним, что каждая буква отсылает к какому-либо иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка. Так, например, в букве "м" можно узнать логотип Макдональдса, а в "I" скрывается IKEA.

Ранее в центре Петербурга появилась инсталляция со словами "Заместим". Автор работы решил не указывать себя на инсталляции.

Фото: Piter.tv

