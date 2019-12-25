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Инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований на Малой Конюшенной
Сегодня, 18:50
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Инсталляцию ZAMESTIM установили без согласований на Малой Конюшенной

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В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом. 

Заявка на согласование размещение арт-объекта ZAMESTIM не поступала в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. Объект расположен на Малой Конюшенной улице.  

В КГА сообщили, что согласно нормативным актам, размещение подобного объекта благоустройство должно быть согласовано с комитетом. 

Напомним, что каждая буква отсылает к какому-либо иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка. Так, например, в букве "м" можно узнать логотип Макдональдса, а в "I" скрывается IKEA.

Ранее в центре Петербурга появилась инсталляция со словами "Заместим". Автор работы решил не указывать себя на инсталляции.

Фото: Piter.tv
 

Теги: арт-объект, заместим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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