В центре Петербурга появилась инсталляция со словами "Заместим"

Автор работы решил не указывать себя на инсталляции.

На Малой Конюшенной улице утром 27-го апреля заметили новый арт-объект. На него обратил внимание читатель Piter.tv.

Авторы инсталляции сложили из букв слово "Zaмestim". Каждая буква отсылает к какому-либо иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка. Так, например, в букве "м" можно узнать логотип Макдональдса, а в "I" скрывается Ikea. Обе компании пока не сообщали о полном уходе. Похоже, арт-объект можно считать памятником импортозамещению.

Автор работы неизвестен.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на поиски новых поставщиков импорта в страну уйдет несколько месяцев.

Фото: Piter.tv