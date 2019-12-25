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В центре Петербурга появилась инсталляция со словами "Заместим"
Сегодня, 11:32
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В центре Петербурга появилась инсталляция со словами "Заместим"

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Автор работы решил не указывать себя на инсталляции.

На Малой Конюшенной улице утром 27-го апреля заметили новый арт-объект. На него обратил внимание читатель Piter.tv.

Авторы инсталляции сложили из букв слово "Zaмestim". Каждая буква отсылает к какому-либо иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка. Так, например, в букве "м" можно узнать логотип Макдональдса, а в "I" скрывается Ikea. Обе компании пока не сообщали о полном уходе. Похоже, арт-объект можно считать памятником импортозамещению. 

Автор работы неизвестен. 

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на поиски новых поставщиков импорта в страну уйдет несколько месяцев. 

Фото: Piter.tv

Теги: арт-объект, импортозамещение, инсталляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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