Глава ЦБ РФ сообщила об изменении логистических цепочек.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта в страну. Соответствующее заявление чиновница сделал в рамках выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе регулятора за прошлый год. По мнению эксперта, на поиски российскими производителями альтернативных компаний уйдет несколько месяцев. Она отметила, что и потребители, и изготовители в санкционных условиях Запада теряют доступ к прежним рынкам экспорта и импорта готовой продукции, компонентов.

И проблемы могут возникать даже, когда производства с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В качестве примера Набиуллина рассказала о сложном положении швейной фурнитуры, так как основными поставщиками этих элементов находились в Евросоюзе. Логистические изменения займут несколько месяцев. При этом глава ЦБ РФ подчеркнула, что "пуговицы много где делают". Аналогичная ситуация связана и со сферой бумажной промышленности. Несмотря на российскую древесину, компании используют импортные отбеливающие химикаты. Сейчас производство переориентируется на собственное изготовление таких химикатов. В пищевой промышленности используется отечественное сырье, но упаковка была иностранная.

Набиуллина: низкая инфляция может быть опасна для экономики.

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