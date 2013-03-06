Набиуллина: низкая инфляция может быть опасна для экономики

Глава Центробанка объяснила денежно-кредитную политику.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что низкая инфляция может быть опасна для экономической системы страны. Соответствующее заявление чиновница сделала перед законодателями в Государственной Думе, где она выступает с ежегодным отчетом о проделанной за год работе регулятора. Она уточнила, что низкий показатель инфляции может также негативно воздействовать на экономику, как и высокий.

Низкая инфляция - тоже плохо для экономики. Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что годовая инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 16,69%. Этот уровень стал максимальным с апреля 2015 года. За месяц цены по стране выросли на 7,53% (максимум за последние 20 лет). К 2024 году Центробанк России в согласовании с денежно-кредитной политикой намерен вернуться к годовой инфляции в 4%.

Набиуллина заявила, что дефолт России не грозит.

Фото и видео: Государственная Дума РФ