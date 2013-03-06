Глава Центробанка объяснила, что страна обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что дефолт России не грозит. Таким мнением чиновница поделилась с законодателями в рамках выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом регулятора о проделанной работе за прошлый год. Ранее правительство неоднократно говорило о том, что никаких оснований для реального дефолта в стране нет, а ситуация для этого может быть только создана искусственно.

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В Минфина РФ уточнили, что на 1 февраля 2022 года внешний государственный долг России составлял $59,5 млрд. В этот показатель входила и задолженность по внешним облигационным займам (в размере $38,97 млрд). В общей сложности у страны есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

Набиуллина объяснила необходимость хранения резервов в долларах и евро.

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