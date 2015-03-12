По ее словам, это поможет отразить финансовые угрозы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила необходимость хранения резервов в долларах и евро. Об этом она сообщила на выступлении в Госдуме.

По словам Набиуллиной, часть резервов регулятора в долларах и евро необходима для отражения финансовых угроз. Она отметила, что Россия может быть подвержена внешним финансовым кризисам, как и другие страны.

Поэтому как страна с нерезервной валютой, мы должны иметь возможность стабилизировать внутренний валютный рынок в условиях такого кризиса. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ключевой ставки.

Видео: duma.gov.ru