Набиуллина: ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ключевой ставки

Заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 29 апреля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет рассматривать дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом она сообщила на выступлении в Госдуме.

Набиуллина отметила, что ключевую ставку будут снижать по мере стабилизации ситуации на финансовом, а также с учетом снижения инфляционного давления. Она напомнила, что ЦБ не стал дожидаться планового совета директоров и снизил ставку до 17%.

Будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Отметим, что заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 29 апреля.

Ранее мы сообщали, что ЦБ не планирует любыми методами снижать инфляцию.

Видео: duma.gov.ru