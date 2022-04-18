ЦБ не планирует любыми методами снижать инфляцию

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что бизнес должен адаптироваться.

Центробанк России не планирует любыми методами снижать инфляцию. Соответствующее заявление сделал на заседании финансовых комитетов в Государственной Думе Эльвира Набиуллина. Она выступила в преддверии годового отчета ЦБ в нижней палате парламента за прошедший год. По мнению эксперта, такое активное вмешательство регулятора негативно скажется на адаптации предпринимательства к новым экономическим реалиям.

Инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляции цели будет во много связано не с высоким спросом, а именно с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже, Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ пояснила законодателям, что для отечественного бизнеса сейчас восстановление поставок импортных компонентов сложнее и дороже, поэтому логистические трудности отражаются на цене конечного товара и продуктов. Набиуллина призвала не делать инфляцию неконтролируемым фактором, которая бы обесценила доходы граждан и их сбережения. К 2024 году ЦБ планирует вернуться к уровню инфляции в 4%.

ЦБ скорректирует свое видение выхода из капитала банка "Открытие".

Фото и видео: Госдума России

