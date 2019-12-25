ЦБ скорректирует свое видение выхода из капитала банка "Открытие"

Эльвира Набиуллина рассказала о необходимости изменения политики по данному банку.

Центробанк России скорректирует свое видение выхода из капитала отечественного банка "Открытие". Соответствующими сведениями с законодателями поделилась Эльвира Набиуллина, выступая на заседании по финансовому сектору в Государственной Думе РФ. Эксперт пояснила, что ситуация связана с общей экономической трансформацией. Она подчеркнула, что следующим шагом ЦБ должна была стать продажа банка, а аналитики активно к этому готовились.

Но сначала рост геополитической напряженности, а затем то, что и сам банк "Открытие" попал под блокирующие санкции, вынудили нас приостановить подготовку к продаже. И надо будет скорректировать видение. Эльвира Набиуллина, глава РФ

Напомним, что "Открытие" попало на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора еще в августе 2017 года.

ЦБ на фоне санкций может распоряжаться примерно половиной резервов.

Фото: Госдума России