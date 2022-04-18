ЦБ на фоне санкций может распоряжаться примерно половиной резервов

Эльвира Набиуллина рассказала о том, страна может использовать золото и юани.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ на фоне западных санкций может распоряжаться примерно половиной своих резервов. Соответствующей информацией руководитель отечественного регулятора рассказала в рамках заседания профильных финансовых комитетов парламента в Государственной Думе.

Но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке…Пока затрудняюсь с тем, чтобы дать предложения конкретно по перспективам. Эльвира набиуллина, глава ЦБ РФ

По словам эксперта, сейчас обсуждать перспективы золотовалютных резервов Банка России преждевременно. Она напомнила, что для России ограничен перечень резервных валют. Набиуллина пояснила, что государства, которые выпускают такие ликвидные резервные валюты, приняли недружественные меры в отношении Москвы, включая заморозку на использование активов РФ.

ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку страниц мошенников в соцсетях.

Фото и видео: Госдума России

