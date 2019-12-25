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ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку страниц мошенников в соцсетях
Сегодня, 12:10
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ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку страниц мошенников в соцсетях

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Эльвира Набиуллина рассказал о сотрудничестве с правоохранительными структурами в вопросах интернет-преступлений.

Центробанк России предложил расширить внесудебную блокировку интернет-страниц мошенников в социальных сетях. Соответствующую инициативу Эльвира Набиуллина высказала в рамках заседания профильных финансовых комитетов в Государственной Думе. Регулятор выступает за расширение полномочий контролирующих преступную деятельность в Интернете органов власти.

Банк России ранее получил полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. В этом году нужно это расширить и на страницы мошенников в соцсетях.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению эксперта, одной из ключевых задач ЦБ является борьба с социальной инженерией, а также другими видами интернет-мошенничества. Регулятор сотрудничает по данному вопросу с правоохранительными структурами и расширяет охват российских программ по финансовой грамотности.

Набиуллина: еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы.

Фото: Госдума России

Теги: блокировка, внесудебная блокировка, мошенничество, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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