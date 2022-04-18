Набиуллина: еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что еще семь отечественных банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы. Соответствующей информацией чиновница поделилась с законодателями в рамках выступления на совместном профильном заседании финансовых комитетов в Государственной Думе.
С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Эксперт уточнила, что в настоящее время российский регулятор совместно с кредитными организациями тестирует выпуск цифровых денег, а также открытие цифровых кошельков физическим лицам, переводы цифровых средств между гражданами.
Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации.
Фото и видео: Госдума РФ
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