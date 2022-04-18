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Набиуллина: еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы

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Глава ЦБ РФ рассказала об отработке механизмов с цифровой валютой в стране.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что еще семь отечественных банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы. Соответствующей информацией чиновница поделилась с законодателями в рамках выступления на совместном профильном заседании финансовых комитетов в Государственной Думе. 

С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт уточнила, что в настоящее время российский регулятор совместно с кредитными организациями тестирует выпуск цифровых денег, а также открытие цифровых кошельков физическим лицам, переводы цифровых средств между гражданами.

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации.

Фото и видео: Госдума РФ

Теги: банки, банковская система, тестирование, центробанк, цифровизация, цифровой рубль, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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