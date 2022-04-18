Набиуллина: еще семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы

Глава ЦБ РФ рассказала об отработке механизмов с цифровой валютой в стране.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что еще семь отечественных банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы. Соответствующей информацией чиновница поделилась с законодателями в рамках выступления на совместном профильном заседании финансовых комитетов в Государственной Думе.

С января 2022 года мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт уточнила, что в настоящее время российский регулятор совместно с кредитными организациями тестирует выпуск цифровых денег, а также открытие цифровых кошельков физическим лицам, переводы цифровых средств между гражданами.

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации.

Фото и видео: Госдума РФ