Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

Глава ЦБ рассказала о работе в России СПФС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что к российскому аналогу финансовой системы SWIFT присоединились 52 иностранные организации. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на совместном профильном заседании комитетов парламента. Она пояснила, что отечественный проект получил название Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она разрабатывалась экспертами с 2014 года, когда появились первые угрозы отключения России от международной системы.

К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению Набиуллиной, западные санкции отрезали от денежных расчетов в резервных валютах большую часть российской экономики, включая как кредитные организации, так и компании. Она видит необходимость проводить операции и платежи в национальной валюте. Ранее государство уже запустило и развивало подобные двусторонние проекты с рядом дружественных партнеров. Сейчас продолжаются переговоры с коллегами в разных странах. Процесс ведется в рамках нормализации обстановки с расчетами и платежами.

Глава ЦБ: экономику ждет непростой период структурных изменений.

Фото и видео: Госдума России