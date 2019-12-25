Глава ЦБ: экономику ждет непростой период структурных изменений

Эльвира Набиуллина рассказала о трансформации экономики во 2-3 квартале текущего года.

Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений. Соответствующее заявление Эльвира Набиуллина сделала в рамках выступления на профильном заседании комитетов Государственной Думы по вопросам подготовки рассмотрения годового отчета Центробанка России за 2021 год. По мнению эксперта, санкционное западное давление уже сказалось на финансовом секторе страны, а теперь будет влиять и на реальный. Государственный регулятор ждет того, что во втором или третьем квартале 2022 года экономика начнет проходить период активной структурной трансформации.

Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению чиновницы, основные проблемы в экономической системе России будут связаны не столько с ограничениями, применяемыми к финансовым институтам, но в большей степени с санкциями по импорту, логистике внешней торговли. Набиуллина не исключила в дальнейшем санкции в отношении и другого экспорта российской продукции. Она призвала искать новые модели для бизнес-индустрии и работы предприятий.

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Фото: Центробанк России

